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Интернет - магазин комплектующих для бытовой техники.

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1. Ariston Мировой лидер на рынке холодильников 2. Atlant Высокая надежность проверенная временем 3. Bosch Лучшая техника с высоким ресурсом работы 4. Indesit Любимая фирма миллионов людей 5. LG Надежная защита от скачков напряжения 6. Liebherr Выгодное сочетание цены и качества 7. Pozis Хорошее качество, по доступной цене 8. Samsung

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Они давно успели заработать безупречную репутацию среди специалистов по ремонту техники! Качество этих марок подтверждают многие годы эксплуатаций. Компания «сервис-климат» поставляет комплектующие на условиях официального дилера большинства известных фирм-производителей бытовой техники.

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