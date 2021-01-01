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Мировой новости рынка тепловых насосов "воздух — ​вода" Обновление модельного ряда Hisense в 2018 году
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Интернет - магазин комплектующих для бытовой техники.

Наш магазин представлен такими мировыми брендами, как:

1. Ariston Мировой лидер на рынке холодильников
2. Atlant Высокая надежность проверенная временем
3. Bosch Лучшая техника с высоким ресурсом работы
4. Indesit Любимая фирма миллионов людей
5. LG Надежная защита от скачков напряжения
6. Liebherr Выгодное сочетание цены и качества
7. Pozis Хорошее качество, по доступной цене
8. Samsung
 Идущие в ногу со временем
9. Stinol Эффективные холодильники, проверенные годами
10.   Snaige Калининградский производитель холодильников высокого качества



 Они давно успели заработать безупречную репутацию среди специалистов по ремонту техники! Качество этих марок подтверждают многие годы эксплуатаций. Компания «сервис-климат» поставляет комплектующие на условиях официального дилера большинства известных фирм-производителей бытовой техники.

Почему стоит покупать именно у нас?

1) Индивидуальный подход. Каждому покупателю мы уделяем необходимое количество внимания, от стадии выбора комплектующей до его установки.
  
2) Профессиональные консультации наших специалистов.

3) Быстрая доставка по всей России.

4) Гарантия качества товара. Каждый товар проходит проверку перед отправкой.

5) Большой выбор способов оплаты.
 
6) Скидки для постоянных покупателей.

7) Возможность заказать редкий товар. Наши менеджеры закажут его специально для Вас.

8) Только фирменная продукция. Интернет-магазин www.сервис-климат.рф - является официальным дилером всех представленных на сайте брендов.
 
9) Мы дорожим нашими клиентами и предоставляем им только подлинную информацию, ведь доверие не купишь за деньги.


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Мировой новости рынка тепловых насосов "воздух — ​вода" Обновление модельного ряда Hisense в 2018 году Ситуация на рынке чиллеров и устройств обработки воздуха
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