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ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ 8:00 - 16:00
ВС - выходной
30 декабря с 8:00 - 15:00
31 декабря по 10 января - выходной
Наш магазин представлен такими мировыми брендами, как:
|1.
|Ariston
|Мировой лидер на рынке холодильников
|2.
|Atlant
|Высокая надежность проверенная временем
|3.
|Bosch
|Лучшая техника с высоким ресурсом работы
|4.
|Indesit
|Любимая фирма миллионов людей
|5.
|LG
|Надежная защита от скачков напряжения
|6.
|Liebherr
|Выгодное сочетание цены и качества
|7.
|Pozis
|Хорошее качество, по доступной цене
|8.
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Samsung
|Идущие в ногу со временем
|9.
|Stinol
|Эффективные холодильники, проверенные годами
|10.
|Snaige
|Калининградский производитель холодильников высокого качества
Они давно успели заработать безупречную репутацию среди специалистов по ремонту техники! Качество этих марок подтверждают многие годы эксплуатаций. Компания «сервис-климат» поставляет комплектующие на условиях официального дилера большинства известных фирм-производителей бытовой техники.
Почему стоит покупать именно у нас?
1) Индивидуальный подход. Каждому покупателю мы уделяем необходимое количество внимания, от стадии выбора комплектующей до его установки.
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