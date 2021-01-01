Приём заказов по МСК:

ПН-ПТ 8:00 - 19:00
СБ       8:00 - 16:00

ВС - выходной

info@samgarant.ru

30 декабря с 8:00 - 15:00
31 декабря по 10 января - выходной

+7 (927) 752-74-47

Заказать звонок
Каталог товаров
Подобрать товары по параметрам
Розничная цена
от
до руб.
Производитель
Размер по внешним углам
Сбросить
Новости
Все новости
Мировой новости рынка тепловых насосов "воздух — ​вода" Обновление модельного ряда Hisense в 2018 году
Все новости

Уплотнительная резина для бытовых холодильников

1609
Умолчанию Цене Рейтингу
Уплотнитель резина для холодильника Бирюса 460-1
Уплотнитель резина для холодильника Бирюса 460-1 в ПАЗ стеклянная дверь
1 763 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Beko / Беко CS 338020 х.к.
Уплотнительная резина для холодильника Beko / Беко CS 338020 х.к.
1 490 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Beko / Беко CS 338020 м.к.
Уплотнительная резина для холодильника Beko / Беко CS 338020 м.к.
1 190 руб. за 1 шт
- +
Уплотнитель резина для холодильника Бирюса 460
Уплотнитель резина для холодильника Бирюса 460 стеклянная дверь
1 778 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Либхерр / Liebherr СТ 3306 м.к.
Уплотнительная резина для холодильника Либхерр / Liebherr СТ 3306 морозильная камера 69*56.5
990 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Либхерр / Liebherr СUP 3021 м.к.
Уплотнительная резина для холодильника Либхерр / Liebherr СUP 3021 морозильная камера 74*52
990 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника КЕЛЬВИНАТОР / KELVINATOR 114*57
Уплотнительная резина для холодильника КЕЛЬВИНАТОР / KELVINATOR 114*57
1 190 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Gorenje HKS 310R м.к.
Уплотнительная резина для холодильника Горенье / Gorenje HKS 310R   морозильная камера 70*57
990 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Gorenje HKS 310R х.к.
Уплотнительная резина для холодильника Горенье / Gorenje HKS 310R  холодильная камера 87*57
1 090 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника Exqvisit / Эксквизит HR-24-1
Уплотнительная резина для холодильника Exqvisit / Эксквизит  HR-24-1 100*55
850 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника ЭНИЕМ / ENIEM TAR 290 м.к.
Уплотнительная резина для холодильника ЭНИЕМ / ENIEM  TAR 290 морозильная камера 75*57
690 руб. за 1 шт
- +
Уплотнительная резина для холодильника ЭНИЕМ / ENIEM TAR 290 х.к.
Уплотнительная резина для холодильника ЭНИЕМ / ENIEM  TAR 290 холодильная камера 75*57
690 руб. за 1 шт
- +
Каждая дверь холодильника, еще в процессе производства такого оборудования, обязательно оснащается уплотнителем для холодильника. Эта, в своем роде, резинка для холодильника способствует обеспечению герметичности холодильника и бесшумному процессу закрытия дверей. Благодаря уплотнительной резинке для холодильника обеспечивается процесс его полноценного функционирования, исключается риск возникновения какого-либо рода сбоев, а также обеспечивается наиболее оптимальная температуры внутри бытового прибора. Уплотнительная резинка для дверей холодильника, расположенная по ее периметру, препятствует попаданию воздуха внутрь. При этом, она не требует определенного ухода, так как она весьма неприхотлива.
Как правило, ненадлежащий уход за уплотнительной резинкой для двери холодильника может привести к ее преждевременному износу: по всему ее периметру появляются трещины, что препятствует уплотнителю для холодильника полноценно функционировать.

В тех ситуациях, когда избежать износа резинки для холодильника не пришлось, важно своевременно купить уплотнительную резинку для холодильника. При этом, износ резинки выявить достаточно просто: на двери холодильника проявляется снежный налет, а также происходит оседание конденсата как на полках холодильного оборудования, так и на его стенах. В случае выявления одного из этих недугов, важно задуматься над тем, где купить уплотнитель на дверь холодильника?

Мы осуществляем розничную продажу резинок для холодильника, предоставляя возможность каждому купить уплотнительную резинку для дверей холодильника дешево. Купив резинку для холодильника у нас, вам не придется сомневаться в качестве продукции и, при этом, вы сможете существенно сэкономить собственные средства, так как купить уплотнитель двери холодильника у нас можно недорого.
Новости
Все новости
Мировой новости рынка тепловых насосов "воздух — ​вода" Обновление модельного ряда Hisense в 2018 году Ситуация на рынке чиллеров и устройств обработки воздуха
Все новости
Обзоры и советы
Все обзоры и советы
Самостоятельная замена уплотнительной резины на двери холодильника Какой кондиционер купить инвертор или обычный в квартиру, в дом, офис – советы экспертов
Все обзоры и советы
Яндекс.Метрика